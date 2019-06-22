У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники попередили про різку зміну погоди у кількох областях країни, а також про наслідки негоди. Про сильні грози з градом, а також пожежну небезпеку читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про погіршення погодних умов на частині території України 22 червня, у суботу.

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" 22 червня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вдень подекуди значні дощі", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через негоду у період 22-23 червня на річках басейнів Сірету та Пруту очікується підняття рівнів води без негативних наслідків, а от у горах можлива загроза появи селевих потоків. Рятувальники також нагадують про пожежну небезпеку в країні через тривалу спеку.

"22-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву та Київській області 22-23 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – зазначають фахівці.

Пожежна небезпека в Україні

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