У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники повідомили про різку зміну погодних умов у деяких областях країни. Детальніше про негоду 21 травня читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погоди 21 травня, у вівторок, на частині території України

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"За даними УкрГідрометцентру, 21 травня у західних, північних та центральних областях місцями грози, у західних областях при грозах шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах місцями сильні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через сильні дощі у період 21-23 продовжить підійматись рівень води на річках басейнів Прип’яті і Західного Бугу, Прута і Сірету, Сяну та Дністра, а на річці Случ у Сарненському районі можливе затоплення прирічкових населених пунктів.

"Можливе формування значного місцевого та схилового стоку, швидкоплинні підвищення рівнів води на малих водотоках, що може зумовити локальні підтоплення. У Карпатах існує загроза утворення селевих потоків", – додають рятувальники.

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