У ДСНС оголосили попередження для українців

Рятувальники повідомили про різку зміну погоди та її наслідки у кількох областях. Про заморозки та підйом рівня води у річках читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у частині країни.

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"За даними УкрГідрометцентру, 9 травня у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий). В Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпечності, помаранчевий)". – йдеться у повідомленні.

До того ж, через значні опади на річці Ворона на Івано-Франківщині біля м. Тисмениця продовжить підійматись рівень води, що може призвести до затоплення сільгоспугідь та частини населених пунктів. Така ж ситуація на притоках Прип'яті на Львівщині, Рівненщині, Волинщині та Житомирщині.

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