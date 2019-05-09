На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У ДСНС оголосили попередження для українців
-
- 4
Рятувальники повідомили про різку зміну погоди та її наслідки у кількох областях. Про заморозки та підйом рівня води у річках читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у частині країни.
Детальніше: Погода 8 травня в Україні: прогноз по містах
"За даними УкрГідрометцентру, 9 травня у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий). В Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпечності, помаранчевий)". – йдеться у повідомленні.
До того ж, через значні опади на річці Ворона на Івано-Франківщині біля м. Тисмениця продовжить підійматись рівень води, що може призвести до затоплення сільгоспугідь та частини населених пунктів. Така ж ситуація на притоках Прип'яті на Львівщині, Рівненщині, Волинщині та Житомирщині.
Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
-
08:50У ДСНС оголосили попередження для українців
-
08:24Shelby випустила обмежену серію Мустангів
-
07:55У мережі з'явилися рендери нового iPhone Xr
-
07:37Грози і потепління: яку погоду очікувати 9 травня
-
07:00Привітання з Днем перемоги 9 травня 2019 і картинки українською
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 08 травня
-
23:52Серце вільне: Бред Пітт описав жінку мрії
-
23:20Серіал Чорнобиль 2 серія: з'явився трейлер
-
22:51У Франції вівці стали школярами і врятували клас
-
22:23Ось чому не варто їсти вночі
-
21:52Мережу розізлив нахабний водій з посилкою: відео
-
21:219 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Зваблива Кетрін Зета-Джонс розбурхала фанатів фото в юності
-
20:22Столиця Бангладешу під час дощу: захопливі вуличні фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:52Цей незатишний будинок продають за космічні гроші
-
19:31Син Меган Маркл та принца Гаррі отримав ім'я: перші деталі
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)
-
18:52Ангел Victoria's Secret показала фігуру в сексуальному купальнику (фото)
-
18:31Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram
-
18:24Чи правда цикорій корисніший за каву
-
18:10Гороскоп на 9 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Пасажири обурилися станом нового поїзда Укрзалізниці
-
17:45Поздравление с Днем победы 9 мая 2019: стихи, проза и картинки
-
17:22Дружина українського футболіста розбурхала мережу відвертими фото
-
07:37Грози і потепління: яку погоду очікувати 9 травня
- 08 травня
-
21:219 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)
-
16:00Покемон детектив Пікачу: сюжет, трейлер і тест про новий фільм
-
15:05Меган Маркл і принц Гаррі показали новонародженого сина: перші фото
-
12:50Green Card 2020: як перевірити результати візової лотереї грін-кард
-
10:46Уляна Супрун розповіла, якими продуктами можна замінити цибулю
-
08:30Ліверпуль – Барселона: відео голів і огляд матчу ЛЧ
-
07:29Погода 8 травня в Україні: прогноз по містах
- 07 травня
-
21:50Вперше за 10 років: Apple випустила несподівану гру для iPhone
-
18:30Міняю капусту на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів
-
15:38Приват24 кардинально зміниться: як виглядатиме оновлений додаток
-
12:32Met Gala 2019: ефектні фото зірок, які вразили епатажними образами
-
10:20Нова музика: плейлист популярних пісень травня
-
07:33Яку погоду очікувати в Україні 7 травня
- 06 травня
-
20:17Гра престолів: як Король Ночі виглядає у реальному житті
-
16:48Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі: відома стать малюка
-
16:00Перевірте, як добре ви пам'ятаєте мультфільми з дитинства: цікавий тест
-
14:21Друзі: як змінилися головні герої серіалу за 25 років
-
12:14Сповідь продавця про б/у техніку: чому НЕ варто купувати вживаний товар
-
08:00Гра престолів 8 сезон 4 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:15Яку погоду очікувати 6 травня в Україні: точний прогноз
- 05 травня
-
21:525 факторів, від яких залежить ваше сексуальне життя
-
17:25Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)
-
15:33Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 травня 2019 для знаків Зодіаку