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Погода 8 травня в Україні: прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

8 травня в країні очікуються різкі перепади температури та опади у вигляді дощів. Також синоптики попереджають про посилення вітру. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 травня, у вівторок, дощі з грозами пройдуть у більшості областей країни, окрім заходу та центру. Середня температура коливатиметься від +12 на заході до +20 на сході. Синоптики наголошують, що у найближчі дні відчутно посилиться вітер.

У Києві 8 травня значних опадів не очікується, а повітря вдень прогріється до + 12+14.

Прогноз погоди на 8 травня у містах України:

Погода 8 травня в Україні: прогноз по містах - фото 326309
  • Ужгород +14+16
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +15+17
  • Херсон +16+18
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +21+23
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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