Погода 8 травня в Україні: прогноз по містах

8 травня в країні очікуються різкі перепади температури та опади у вигляді дощів. Також синоптики попереджають про посилення вітру. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 травня, у вівторок, дощі з грозами пройдуть у більшості областей країни, окрім заходу та центру. Середня температура коливатиметься від +12 на заході до +20 на сході. Синоптики наголошують, що у найближчі дні відчутно посилиться вітер.

У Києві 8 травня значних опадів не очікується, а повітря вдень прогріється до + 12+14.

Прогноз погоди на 8 травня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +12+14

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +14+16

Чернігів +16+18

Черкаси +16+18

Миколаїв +17+19

Одеса +15+17

Херсон +16+18

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +21+23

Дніпро +21+23

Запоріжжя +20+22

Донецьк +20+22

Луганськ +23+25

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