У документальному фільмі показали катастрофічний вплив російської війни на природу України

Документаліст Дмитро Грешко презентував тизер свого нового фільму "Дівія", де показав понівечену природу та інші прикрі сліди перебування російських окупантів.

Фільмування тизеру відбулись на території Київської, Донецької та Харківської областей, сильно постраждалих внаслідок російської окупації. Документальний фільм наочно розкриває катастрофу впливу російської агресії на екологічний стан природи України. Про це йдеться на сторінці фільму "Дівія" у Facebook.

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Продюсером проєкту є Поліна Герман, розробка якого розпочалась у 2021 році з іншою ідеєю. Творці фільму на той час хотіли показати вплив українського суспільства та індустріалізації на природу, але після 24 лютого автори вирішили сконцентруватися на дослідженні непоправної шкоди, яку приносять окупаційні російські війська на українській землі.

Це подорож від гармонійного життя природи, до вогняного вихора війни, що випалює землю, ліси та все живе. З настанням весни природа відновлюється та несе нове життя серед тварин, попри невиправні руйнування. Але безмежний масштаб трагедії не дає надію на швидке відновлення природи та очищення її від залишків війни, – йдеться на сторінці "Дівії" у Facebook.

Розпочати роботу над проєктом та виробити тизер стало можливо завдяки фінансовій підтримці стипендійної програми FILM BOOST спільно з Deutsche Filmakademie та Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA та грантовій програмі розробки сценаріїв від Української Кіноакадемії у співпраці з Netflix.

Дивитися тизер фільму ""Дівія":

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