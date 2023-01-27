Мирний-21 – дивіться трейлер фільму-присвяти українським прикордонникам Ахтема Сеітаблаєва

У мережі з'явився офіційний трейлер воєнної екшн-драми "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва. Дивіться тизер фільму, яке незабаром з'явиться у кінопрокаті!

На великі екрани виходить фільм-присвята прикордонникам, які першими дають відсіч ворогу, а також усім захисникам та захисницям.

І ще: "Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів

Прем'єра фільму в Україні – від 22 лютого 2023 року.

В основі фільму – реальна історія луганських прикордонників, які дали бій окупантам, попри перевагу ворога в силі та техніці, й увійшли в історію під грифом "ті, що не здалися". Назва фільму була обрана не випадково, адже Мирний-21 – це адреса кварталу, де був розташований луганський прикордонний загін.

Хочеться вірити, що наше кіно нагадає про ціну кожної маленької перемоги та вкотре змусить українців повірити в силу наших захисників", – ділиться режисер та генеральний продюсер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

"Мирний-21" став одним з останніх повнометражних проєктів для чудового актора Паші Лі, який трагічно загинув від рук окупантів у 2022 році.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Мирний-21":

До теми: Український фільм "Будинок зі скалок" потрапив у короткий список "Оскара"