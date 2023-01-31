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Робила пластику чи ні – Міс Україна Всесвіт показала свої дитячі фото
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Вікторія Апанасенко, яка носить титул "Міс Україна Всесвіт 2022", опублікувала в соцмережі Інстаграм свої старі фотографії та показала, який вигляд мала в дитинстві. Далі – дивіться дитячі знимки красуні!
28-річна модель з Чернігова отримала чимало коментарів щодо своєї зовнішності, серед яких і закидів про уколи краси та пластичні операції. Це зауважили, адже відомо, що до участі у конкурсі краси не допускають учасниць зі зміненою зовнішністю.
І ще: Протез за крила – українка продала частину свого костюма на благодійність
Вікторія Апанасенко представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2022" у Новому Орлеані. Дівчина отримала нагороду "Spirit of Carnival" за сміливість, альтруїзм та добрі справи.
Щоб довести протилежне і показати природність своєї краси Вікторія Апанасенко поділилася з підписниками своїми фотографіями, на яких вона у молодшому віці. Ці знимки з сімейного альбому продемонстрували, якою була маленька Вікторія – у дитсадку, на танцювальних конкурсах, на морі, вдома тощо.
"Маленькі дівчатка з мріями. Стають жінками з баченням", – йдеться в описі до поста.
Гортайте фото у каруселі:
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