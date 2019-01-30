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У Дніпрі бачили дуже рідкісний лімузин Volvo

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У салоні Volvo з'явилися два додаткових крісла - фото 1
У салоні Volvo з'явилися два додаткових крісла / Hyser

Фото Volvo з Дніпра надіслав читач topgir. Перед нами – лімузин Volvo 760 GLEL, що випускали з 1984 по 1990 роки.

Фото раритетного Volvo з Дніпра засвітилося в мережі. Його колісна база виросла на 80 см, а дах зробили вищим на 2 см.

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У салоні з'явилися два додаткових крісла, а в оздобленні використано дерево і велюр. За доплату пропонували також клімат-контроль і телефон. Подовжений Volvo 760 початково оснащували 2,3-літровими бензиновими турбомоторами на 165-190 л. с. і 2,8-літровими атмосферними V6 потужністю 147-170 л. с. Більшість авто отримали 4-ступінчасту АКПП.

У Дніпрі бачили дуже рідкісний лімузин Volvo - фото 304668

У Дніпрі бачили дуже рідкісний лімузин Volvo - фото 304669

У Дніпрі бачили дуже рідкісний лімузин Volvo - фото 304670

Тим часом експерти склали рейтинг автомобілів, які краще не купувати на вторинному ринку. На першому рядку – модель Volkswagen Phaeton. Як відзначають фахівці, у машини дуже дорогі деталі, які часто ламаються.

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Джерело: vgorode
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