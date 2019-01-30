Ці б/у авто краще не купувати: антирейтинг

Експерти склали рейтинг автомобілів, які краще не купувати на вторинному ринку.

На першому рядку – модель Volkswagen Phaeton. Як відзначають фахівці, у машини дуже дорогі деталі, які часто ламаються.

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Volkswagen Phaeton

Друга позиція дісталася Audi A8 D3. Багато покупців можуть подумати, що німецькі автомобілі міцні і надійні, але в цьому випадку алюмінієвий кузов з часом точно зіткнеться з корозією. А ще власники такого авто скаржаться на пневматичну підвіску.

Audi A8 D3

Далі Mercedes-Benz A-Class W168. Машина відрізняється компактними розмірами, тож у руховому відсіку все дуже тісно розташовується, тому до зламаних деталей складно дістатися, а це позначається на вартості ремонтних робіт.

Mercedes-Benz A-Class W168

Четвертим у рейтингу став Range Rover II, у нього часто бувають поломки кнопок і приладової панелі.

Range Rover II

Замикає п'ятірку Mercedes-Benz S-Class W220. Слабким місцем цієї моделі є повітряна підвіска.

Mercedes-Benz S-Class W220

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