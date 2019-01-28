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Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay

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Maserati Quattroporte Tipo 107 - фото 1
Maserati Quattroporte Tipo 107 / autotimesnews

На сайті eBay продається седан Maserati Quattroporte Tipo 107, випущений у 1967 році.

Пробіг машини складає 78 168 кілометрів. Машину продають за 40 тисяч доларів. За словами продавця, автомобіль – це одна з 760 зібраних вручну машин. Перший власник придбав седан у 1967 році, а 70-х роках авто було вивезено в США. Потім з автомобіля зняли голівку блоку циліндрів і залишили на тривале зберігання.

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Під капотом автомобіля розташовується 4,1-літровий мотор V8 потужністю 264 к.с. і 370 Нм крутного моменту. В якості трансмісії виступає 5-швидкісна механічна коробка передач.

Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay - фото 304154
Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay - фото 304153
Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay - фото 304156
Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay - фото 304155
Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay - фото 304151
Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay - фото 304152
Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay - фото 304157
Maserati простояв 40 років в гаражі і тепер буде проданий на eBay - фото 304150

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Джерело: autotimesnews
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