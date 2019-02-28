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Скільки українці витрачають часу і грошей на мобільні ігри

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Геймери витрачають доволі помітні суми на ігри - фото 1
Геймери витрачають доволі помітні суми на ігри / loungelizard

Розробник мобільних ігор Playgendary проаналізував дані близько 2,6 мільйона українських користувачів, що грали в ігри компанії у 2018 році, і склав портрет мобільного геймера з України. Всього було проаналізовано 11 ігор компанії, доступні українським гравцям на платформах iOS і Android.

Як повідомляється, на обох платформах (iOS і Android) грає близько 2,6 мільйона осіб. Так, геймерів на операційній системі iOS 583 тисяч осіб (22,1%). Водночас як Android – користуються 2,05 мільйона українців. (77,9%):

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ТОП-5 міст за кількістю геймерів на iOS і Android-пристроях практично ідентичний, дещо відрізняється лише порядок: Київ, Одеса, Харків, Львів, Дніпро (iOS) і Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро (Android). Найчастіше користувачі обох платформ грають в два часових проміжки: вдень з 11 до 13 години (18,3%) і ввечері з 18 до 21 години (21,3%).

Скільки українці витрачають часу і грошей на мобільні ігри - фото 310631

Виявляється, українці витрачають досить помітні суми в мобільних іграх:

Користувачі iOS:
  • Середня вартість однієї покупки: 6,97 долара;
  • Медіана витрат за весь час (в залежності від гри): від 1,98 до 9,99 долара;
  • Середня кількість покупок на одного користувача: 2,34;
  • Кількість користувачів, що платять за відключення реклами в іграх: кожен 37-й.
Користувачі Android:
  • Середня вартість однієї покупки: 3,92 долара;
  • Медіана витрат за весь час (в залежності від гри): від 1,61 до 8,07 долара;
  • Середня кількість покупок на одного користувача: 1,77;
  • Кількість користувачів, що заплатили за відключення реклами в іграх: кожен 333-й.

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Джерело: statista
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