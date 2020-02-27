Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року

  • 13
Ці туристичні напрямки будуть найпопулярнішими у 2020 році - фото 1
Ці туристичні напрямки будуть найпопулярнішими у 2020 році

Американський сайт подорожей TripAdvisor назвав переможців конкурсу Traveller's Choice: найкращі з найкращих – 2020. Експерти проаналізували відгуки, оцінки й об'єкти, які зберігають в "Вибране" мандрівники з усього світу, і визначили наймодніші туристичні напрямки за останній рік.

Якщо вірити рейтингу, туристам найбільше припало до душі індійський містечко Кочин, що утворилося у результаті злиття декількох невеликих сіл на південно-західному узбережжі. Тут можна побачити церкви і форти, побудовані португальцями ще в XVI столітті, різноманітні культові споруди та величезні китайські риболовні сіті, що розтягнулися вздовж берегової лінії. Мандрівники відправляються сюди, щоб насолодитися прогулянками на заході, спробувати місцеві морепродукти або поплавати на човні між островами.

Читайте також: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки

Також до рейтингу увійшли Лусон, найбільший острів Філіппін, місто Порту, яке подарувало світу знамените кріплене вино, бразильське село Грамада, польський Краків і відомий, завдяки нічним дискотекам Фуертевентур на Канарських островах.

Дивіться усі наймодніші напрями за версією TripAdvisor:

1. Коччі (Кочин), Індія

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388789

2. Лусон, Філіппіни

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388798

3. Порту, Португалія

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388807

4. Порту-Сегуру, Бразилія

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388790

5. Грамада, Бразилія

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388796

6. Ломбок, Західні Малі Зондські острови

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388795

7. Дананг, В'єтнам

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388801

8. Закінтос, Іонічні острови

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388811

9. Тель-Авів, Ізраїль

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388805

10. Краків, Польща

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388802

11. Мальта, Мальта

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388800

12. Хошимін, В'єтнам

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388806

13. Куско, Перу

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388797

14. Буенос-Айрес, Аргентина

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388799

15. Відень, Австрія

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388791

16. Фуертевентура, Канарські острови

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388810

17. Мехіко, Мексика

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388808

18. Чіангмай, Таїланд

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388812

19. Фес, Марокко

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388803

20. Будапешт, Угорщина

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388809

21. Занзібар, Занзібарський архіпелаг

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388793

22. Картахена, Колумбія

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388792

23. Единбург, Великобританія

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388804

24. Себу, Вісайські острови

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388788

25. Москва, Росія

TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року - фото 388794

Тепер ви знаєте, куди слід відправитися у цьому році ;)

Читайте також: Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити

Джерело: Trip Advisor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
  • Вчора, 10:00
  • 1115
Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
  • 25 лютого, 18:22
  • 2905
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2128297
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл