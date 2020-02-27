На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
- 13
Американський сайт подорожей TripAdvisor назвав переможців конкурсу Traveller's Choice: найкращі з найкращих – 2020. Експерти проаналізували відгуки, оцінки й об'єкти, які зберігають в "Вибране" мандрівники з усього світу, і визначили наймодніші туристичні напрямки за останній рік.
Якщо вірити рейтингу, туристам найбільше припало до душі індійський містечко Кочин, що утворилося у результаті злиття декількох невеликих сіл на південно-західному узбережжі. Тут можна побачити церкви і форти, побудовані португальцями ще в XVI столітті, різноманітні культові споруди та величезні китайські риболовні сіті, що розтягнулися вздовж берегової лінії. Мандрівники відправляються сюди, щоб насолодитися прогулянками на заході, спробувати місцеві морепродукти або поплавати на човні між островами.
Читайте також: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
Також до рейтингу увійшли Лусон, найбільший острів Філіппін, місто Порту, яке подарувало світу знамените кріплене вино, бразильське село Грамада, польський Краків і відомий, завдяки нічним дискотекам Фуертевентур на Канарських островах.
Дивіться усі наймодніші напрями за версією TripAdvisor:
1. Коччі (Кочин), Індія
2. Лусон, Філіппіни
3. Порту, Португалія
4. Порту-Сегуру, Бразилія
5. Грамада, Бразилія
6. Ломбок, Західні Малі Зондські острови
7. Дананг, В'єтнам
8. Закінтос, Іонічні острови
9. Тель-Авів, Ізраїль
10. Краків, Польща
11. Мальта, Мальта
12. Хошимін, В'єтнам
13. Куско, Перу
14. Буенос-Айрес, Аргентина
15. Відень, Австрія
16. Фуертевентура, Канарські острови
17. Мехіко, Мексика
18. Чіангмай, Таїланд
19. Фес, Марокко
20. Будапешт, Угорщина
21. Занзібар, Занзібарський архіпелаг
22. Картахена, Колумбія
23. Единбург, Великобританія
24. Себу, Вісайські острови
25. Москва, Росія
Тепер ви знаєте, куди слід відправитися у цьому році ;)
Читайте також: Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
-
20:23Як комфортно літати лоукостерами: корисні поради
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
20:00Проти течії 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:53Рибалка зловила моторошну отруйну істоту: такого ви точно не бачили
-
19:43Лікарі розповіли, чому не можна терпіти головний біль
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:20Кейт Міддлтон позмагалася з атлетами у бігу
-
19:14Samsung показала, що ховається всередині Galaxy S20 Ultra
-
18:55Знайдена ще одна причина мігрені
-
18:42Audi e-tron проти Audi Q7: експерти розповіли, який автомобіль економічніший
-
18:28Леся Нікітюк у мікробікіні запалила у Єгипті
-
18:13Американська історія жахів: Маколей Калкін зніметься у десятому сезоні
-
18:05Гороскоп на 28 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:55Вийшов український трейлер фільму Втеча з Преторії з Редкліффом
-
17:43У Китаї набувають популярності онлайн-вечірки
-
17:23Знаки Зодіаку, які зовсім не вміють любити
-
17:13Ігровий Black Shark 3 протестували в Geekbench до анонсу
-
17:00Куди піти на вихідних у Києві: афіша найцікавіших заходів
-
16:50Сандра Буллок шокувала мережу зовнішнім виглядом
-
16:43300 спартанців: Aston Martin випустить обмежену партію "дуже чорних" авто
-
16:21Турист провів у відкритому морі три доби
-
16:14В американському зоопарку вперше в історії народилися гепарди з пробірки
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
14:14Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
-
10:45ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом
-
07:17Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг
- 26 лютого
-
21:237 поширених помилок у стосунках, яких припускають більшість чоловіків
-
19:43Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020
-
18:07Ракамакафо: як зараз виглядає той самий хлопець із кліпу Freestyler
-
16:05Медична маска: чи захищає від хвороб і як правильно використовувати
-
14:30Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати
-
12:00ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну
-
10:0010 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
-
07:17Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер
- 25 лютого
-
20:49Як перестати себе накручувати: проста техніка
-
20:15Будь мужиком, казали вони: чоловіча версія звернення, яке підірвало мережу
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
13:07Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото
-
11:15ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
-
07:16Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 24 лютого
-
22:23Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі
-
18:21Названі найкращі автомобільні бренди
-
16:00Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв
-
14:00ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну