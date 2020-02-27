TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року

Ці туристичні напрямки будуть найпопулярнішими у 2020 році

Американський сайт подорожей TripAdvisor назвав переможців конкурсу Traveller's Choice: найкращі з найкращих – 2020. Експерти проаналізували відгуки, оцінки й об'єкти, які зберігають в "Вибране" мандрівники з усього світу, і визначили наймодніші туристичні напрямки за останній рік.

Якщо вірити рейтингу, туристам найбільше припало до душі індійський містечко Кочин, що утворилося у результаті злиття декількох невеликих сіл на південно-західному узбережжі. Тут можна побачити церкви і форти, побудовані португальцями ще в XVI столітті, різноманітні культові споруди та величезні китайські риболовні сіті, що розтягнулися вздовж берегової лінії. Мандрівники відправляються сюди, щоб насолодитися прогулянками на заході, спробувати місцеві морепродукти або поплавати на човні між островами.

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Також до рейтингу увійшли Лусон, найбільший острів Філіппін, місто Порту, яке подарувало світу знамените кріплене вино, бразильське село Грамада, польський Краків і відомий, завдяки нічним дискотекам Фуертевентур на Канарських островах.

Дивіться усі наймодніші напрями за версією TripAdvisor:

1. Коччі (Кочин), Індія

2. Лусон, Філіппіни

3. Порту, Португалія

4. Порту-Сегуру, Бразилія

5. Грамада, Бразилія

6. Ломбок, Західні Малі Зондські острови

7. Дананг, В'єтнам

8. Закінтос, Іонічні острови

9. Тель-Авів, Ізраїль

10. Краків, Польща

11. Мальта, Мальта

12. Хошимін, В'єтнам

13. Куско, Перу

14. Буенос-Айрес, Аргентина

15. Відень, Австрія

16. Фуертевентура, Канарські острови

17. Мехіко, Мексика

18. Чіангмай, Таїланд

19. Фес, Марокко

20. Будапешт, Угорщина

21. Занзібар, Занзібарський архіпелаг

22. Картахена, Колумбія

23. Единбург, Великобританія

24. Себу, Вісайські острови

25. Москва, Росія

Тепер ви знаєте, куди слід відправитися у цьому році ;)

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