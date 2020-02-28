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А ви знаєте, що саме забороняє цей знак?

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Загадковий знак - фото 1
Загадковий знак

Розглядаючи в інтернеті різні місця відпочинку, ви іноді можете натрапити на такі заборонні знаки в готелях. Що ж вони значать?

З двома знаками по краях зрозуміло, а ось середній знак змушує замислитися. Що ж забороняють цим знаком? Морозиво? А може всьому виною рослинність на голові і великий ніс?

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А ви знаєте, що саме забороняє цей знак? - фото 389098

Якщо пошукати в інтернеті, натрапимо на оттаку картинку. Ну а тут вже за написом все стає зрозумілим:

А ви знаєте, що саме забороняє цей знак? - фото 389099

Виявилося, що є такий плід – дуріан, який росте в Азії, і він настільки смачний, що прозвали його "королем смаку", але оскільки ніщо не може бути ідеальним, так і у нього є побічний ефект – він вкрай погано пахне. Люди по різному описують цей запах, одним здається, що пахне гнилою цибулею, іншим, що стічними водами, а треті згадують скунса.

А ви знаєте, що саме забороняє цей знак? - фото 389100

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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