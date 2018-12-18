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У цьому віці жінкам перестає подобатися секс

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Жінки у цьому віці перестають радіти сексу - фото 1
Жінки у цьому віці перестають радіти сексу / VideoBlocks

Науковці назвали точний вік, коли жінки перестають отримувати задоволення від заняття сексом.

Американські науковці вирішили визначити, яке задоволення отримують від сексу чоловіки та жінки у віці від 50 до 89 років. Для цього було проведено спеціальне соціологічне дослідження.

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Результати опитування показали, що чоловікам секс приносить задоволення у різному віці, а от жінкам після п'ятдесяти секс просто перестає подобатися. Особливо це стосується тих випадків, коли чоловік не ніжний з ними, і не віддає перевагу попереднім ласкам.

Усе через те, що чоловіки перестають бути ніжними з коханими - фото 295890
Усе через те, що чоловіки перестають бути ніжними з коханими

Цікаво, що майже всі жінки зазначили, що секс для них – це здебільшого емоційний зв'язок.

Нагадаємо, що раніше науковці назвали ідеальний ріст для заняття сексом. Англійська медична компанія BodyLogic MD опитала тисячу осіб, щоб з'ясувати, яким має бути зріст, щоб мати більш активне сексуальне життя. Виявилося, що саме високі люди частіше віддаються плотським втіхам. 53,8% респондентів, які вважаються високими серед друзів, більш задоволені своїм сексуальним життям. У людей з середнім зростом цей показник сягає 54%. Ті, хто були найнижчими у компанії, задоволені своїм інтимним життям лише наполовину.

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Джерело: Mport
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