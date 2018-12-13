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Названо ідеальний ріст для заняття сексом
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Британські науковці дослідили, який ріст вважається ідеальним при пошуку потенційного сексуального партнера.
Англійська медична компанія BodyLogic MD опитала тисячу осіб, щоб з'ясувати, яким має бути зріст, щоб мати більш активне сексуальне життя. Виявилося, що саме високі люди частіше віддаються плотським втіхам.
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53,8% респондентів, які вважаються високими серед друзів, більш задоволені своїм сексуальним життям. У людей з середнім зростом цей показник сягає 54%. Ті, хто були найнижчими у компанії, задоволені своїм інтимним життям лише наполовину.
Медикам також вдалося з'ясувати, який ріс вважається еталонним. Це, УВАГА, 182 сантиметри для чоловіків і приблизно 170 сантиметрів для жінок. Фахівці вважають, що суть полягає в упевненості в собі, яка може бути основним фактором. 64% високих людей вважають себе більш привабливими та більш бажаними для потенційних партнерів.
При цьому більшість (60%) опитаних чоловіків хотіли б стати вищими. Кожен четвертий навіть готовий лягти під ніж для того, щоб збільшити свій зріст. Цікаво, що 36,2% жінок дійсно хотіли б, щоб їхні партнери були трішки вищими.
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