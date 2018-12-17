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З секс-шопу: турботлива матуся купила своєму синочку надувну вівцю

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Жінка випадково придбала вівцю з секс-шопу - фото 1
Жінка випадково придбала вівцю з секс-шопу

Мешканка невеликого містечка Аллоа в Шотландії Хелен Кокс придбала своєму п'ятирічному синові Алфі костюм пастуха для різдвяної постановки у школі.

Як повідомляє видання Daily Record, у комплект до кафтани та головного убору, які Хелен замовила на Amazon, додавалася надувна фігурка овечки, що жінка визнала безсумнівною удачею.

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Але коли Алфі повернувся з генеральної репетиції, куди він брав костюм, він повідомив матері, що вчитель, який керував виставою, заборонив приносити овечку до школи ще раз. Жінка вирішила уважніше оглянути, і тут настала її черга обурюватися.

З секс-шопу: турботлива матуся купила своєму синочку надувну вівцю - фото 295776

Як говорить Хелен, її відразу збентежило, що у вівці були довгі вії та яскраві губи. А оглянувши надувну фігурку з усіх боків, Хелен здогадалася про її справжнє призначення, але все ж вирішила перевірити ще раз. Виявилося, що точно така ж вівця продається у крамниці товарів для дорослих.

З секс-шопу: турботлива матуся купила своєму синочку надувну вівцю - фото 295775

Так що Алфі довелося зображати пастуха без вівці. А Хелен випало завдання складніше – пояснити п'ятирічній дитині, що не так з його новою іграшкою.

З секс-шопу: турботлива матуся купила своєму синочку надувну вівцю - фото 295774

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Джерело: dailyrecord
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