З секс-шопу: турботлива матуся купила своєму синочку надувну вівцю

Мешканка невеликого містечка Аллоа в Шотландії Хелен Кокс придбала своєму п'ятирічному синові Алфі костюм пастуха для різдвяної постановки у школі.

Як повідомляє видання Daily Record, у комплект до кафтани та головного убору, які Хелен замовила на Amazon, додавалася надувна фігурка овечки, що жінка визнала безсумнівною удачею.

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Але коли Алфі повернувся з генеральної репетиції, куди він брав костюм, він повідомив матері, що вчитель, який керував виставою, заборонив приносити овечку до школи ще раз. Жінка вирішила уважніше оглянути, і тут настала її черга обурюватися.

Як говорить Хелен, її відразу збентежило, що у вівці були довгі вії та яскраві губи. А оглянувши надувну фігурку з усіх боків, Хелен здогадалася про її справжнє призначення, але все ж вирішила перевірити ще раз. Виявилося, що точно така ж вівця продається у крамниці товарів для дорослих.

Так що Алфі довелося зображати пастуха без вівці. А Хелен випало завдання складніше – пояснити п'ятирічній дитині, що не так з його новою іграшкою.

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