Ці прості запитання можуть врятувати ваші стосунки

Якщо ви вмієте вести конструктивний діалог зі своєю другою половинкою, то можете не перейматися за ваші стосунки. Втім, бувають такі ситуації, коли надзвичайно складно вибрати те, з чого має початися "серйозна розмова".

До вашої уваги п'ять запитань, які допоможуть врятувати ваші стосунки.

І ще: Розкрито ще один секрет сімейного щастя

Я зробив/зробила щось, що тебе засмутило?

Якщо ви починаєте відчувати, що напруга між вами і партнером накопичується з кожним днем – не зволікайте. Постарайтеся після вечері, коли ваша кохана людина буде розслаблена та спокійна, щоб поставити питання про те, що її засмучує у ваших стосунках. При цьому постарайтеся утриматися від лайки і образ, навіть якщо ви отримаєте неприємні коментарі на свою адресу. Конструктивний діалог і бажання знайти компроміс у ситуації, що склалася – правильний шлях до гармонії.

Не соромтесь ставити питання / Yoga Journal

Ти задоволений/задоволена нашим сексуальним життям?

Безумовно, на самому початку, коли між вами вирують неабиякі пристрасті, ви навряд чи відчуєте необхідність ставити це питання. Але з плином часу у більшості пар інтимна сторона життя відходить на другий план. Щоб уникнути цієї ситуації, як тільки відчуєте деяке охолодження у стосунках з коханою людиною, поцікавтеся, наскільки вона задоволена вашим сексуальним життям. Таким чином в майбутньому ви зможете уникнути конфліктів на цьому ґрунті.

Як зробити наше життя ще комфортнішим?

Іноді достатньо просто поцікавитися уявленням вашого партнера про спільний побут. Адже ні для кого не секрет, що нешкідливі на перший погляд дрібниці можуть привести до конфліктів воістину вселенського масштабу. Тому, якщо ви щоразу приносите додому якийсь непотріб (на вашу думку, це можуть бути архіважливі речі) – перепитайте, чи не суперечить це баченням затишку вашої другої половини.

Обговоріть побутові питання / Reader's Digest

Я можу тобі чимось допомогти?

Кожен з нас іноді потребує підтримки. Але не всі можуть про це попросити, адже вважають, що це буде демонстрацією слабкості. Тому постарайтеся якомога делікатніше поцікавитися у своєї другої половини, можливо, саме зараз їй необхідно висловити все, що накопичилося або, навпаки, вона мріє про те, щоб ви просто побули поруч, і не питали про її проблеми на роботі.

Запитуйте, чи потрібна допомога / VideoBlocks

Може, тобі хотілося б побути наодинці?

Для кожного з нас надзвичайно важливий особистий простір. Тому, не дивуйтесь, що під впливом стресів ваша друга половинка може прагнути до усамітнення. Не соромтесь поставити вашій коханій людині питання щодо того, чи потребує вона вашого товариства, чи хоче провести час наодинці. Іноді, останнє потрібне для того, щоб випустити зайву пару та обдумати все.

Читайте також: Учені назвали риси ідеального характеру