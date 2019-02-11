У цьому одязі не варто ходити по дому

Науковці наполегливо рекомендують не ходити по дому в одязі з вулиці / Improb

Американські дослідники Райхан Хан і Марк Стренд протягом багатьох років вивчали вплив вуличного пилу і мікрочастинок на здоров'я.

За результатами роботи вони написали книгу "Дорожній пил і його вплив на людське здоров'я". У цій праці наукові фахівці стверджують: у вуличному одязі не можна ходити по будинку, адже це небезпечно.

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Зокрема, вченими було встановлено, що тверді частинки дорожнього пилу містять в собі цинк, алюміній та інші метали, які здатні провокувати серйозні захворювання в дихальній системі. Ці частинки осідають на верхньому одязі та взутті під час ходьби по вулиці, адже автомобілі зараз повсюди.

Під час прогулянок на одязі осідає небезпечний пил / Today Show

Вкрай небезпечно заходити до кімнат у вуличному взутті: за словами фахівців, через це можна захворіти на лістеріоз, який викликається бактеріями, що живуть на кросівках чи черевиках. Зараження лістеріями загрожує викиднями та розвитком менінгіту – запаленням оболонок головного та спинного мозку.

Крім того, бактерії, що проживають на вуличному взутті небезпечні тим, що можуть викликати появу симптомів енцефаліту – захворювання головного мозку, при якому людину атакують регулярні напади втрати свідомості, нудоти, сонливості й епілептичних судом.

Таким чином, підкреслили вчені, домашній одяг потрібна не тільки для зручності, а й для безпеки.

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