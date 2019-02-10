Небанальні корисні продукти, які можна знайти у кожному супермаркеті

Якщо ви встали на шлях правильного харчування, то ця новина точно для вас. Експерти склали список корисних перекусів, які можна знайти у найближчому супермаркеті.

Морська капуста. Продукт на любителя. Але варіант, безумовно, корисний і дієтичний. У рослині міститься велика кількість клітковини, йоду, вітамінів, заліза та інших корисних речовин. Краще уникати у складі капусти цукру і оцту.

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Сухофрукти. Перекусити також дуже корисно курагою, чорносливом, сушеним ананасом або родзинками. У них містяться незамінні джерела енергії, вони добре втамовують голод, покращують травлення і перешкоджають утворенню зайвої ваги. Якщо говорити про курагу, то, чим гірше вона буде виглядати, тим, як не дивно, краще.

Бутерброди з цільнозернового хліба із зеленню і сиром. Золотий склад хлібців – цільне зерно пшениці. Аналогічно і в інших видах: гречаних, рисових, кукурудзяних. Хлібці не повинні бути з борошна, вони повинні бути зі злаків.

Бутерброди з цільнозернового хліба

Тунець у власному соку. Читайте склад на банці, в ньому повинні бути тільки риба, вода і сіль. В олії краще не брати, тому що вийде дуже жирно і калорійно. В томатному соку теж, адже там є цукор і крохмаль.

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