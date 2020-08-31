У цих ситуаціях чоловікові не варто давати другий шанс

Є чоловіки, яких прощати не варто. На своїй сторінці в Instagram психолог Андрій Ніколаєв розповів, в яких ситуаціях не потрібно приймати чоловіка назад.

Фахівець відзначив, що не варто прощати колишнього, якщо з ним ви були в "токсичних" відносинах.

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Такий чоловік продовжить руйнувати себе і всіх, хто його оточує. Якщо серед ваших спогадів більше негативних, ніж хороших, якщо чоловік змушує вас справлятися з його болями, страхами і проблемами, закрийте двері назавжди. Не можна приймати назад чоловіка, який здійснював над вами емоційне, моральне або фізичне насильство. Найкраще в цій ситуації – навчитися притягати у своє життя гідних представників сильної статі.

Ще з колишнім варто попрощатися назавжди, якщо він не прагне працювати над вашими відносинами. Швидше за все, він вас більше не любить, а хоче бути поруч, тому що це вигідно.

Відносини

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