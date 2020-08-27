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Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять свого партнера
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З точки зору астрології, серед знаків Зодіаку є такі, яким вірність у стосунках властива більше за інших. Однак, нагадаємо, що тут мова піде лише про характер знаків.
Козеріг. Вважається, що стабільність – друге ім'я Козерога. Він стабільний як в своїй самотності, так і в стосунках. Козерогові складно знайти собі гідного партнера – він любитель розуму і традиційності, рідко буває в активному пошуку, вважаючи за краще витрачати час на більш практичні заняття.
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Діва. У Діви дуже високі стандарти людських відносин, особливо любовних. Вона довго шукає людину, часто буває самотньою в натовпі шанувальників. Флірту і скороминущим інтрижкам Діва не противиться, але вважає це безглуздим і нудним. В один прекрасний момент Діва може усвідомити, що образ її партнера це неіснуючий ідеал, і знизити свої вимоги до людей. Добре, якщо їй це дійсно вдалося. Тоді у неї зав'язуються серйозні відносини, за які Діва відчуває високу відповідальність.
Рак. Цей знак керує сектором сім'ї та дому в гороскопі, і міцні комфортні відносини для нього головний подарунок у житті. Рак шукає тепла і чуйності в партнері, якому він зможе повністю довіритися, і який стане для нього опорою. Але необов'язково у нього це виходить з першої спроби.
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