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У Чорногорії туристи зможуть безплатно здати ПЛР-тест: як це працює
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Влада Чорногорії вирішила пропонувати туристам, які покидають країну, пройти безплатний ПЛР-тест. Послуга дозволяє заощадити кошти на тестах після повернення додому, якщо в країні прибуття вимагають негативний результат тесту на COVID-19. Це актуально й для українських туристів.
Так, перед вильотом з Чорногорії, туристи матимуть можливість безплатно здати тест на COVID-19. Ця пропозиція надійшла від влади країни, передає Радіо і Телебачення Чорногорії.
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Нагадаємо, що до кінця жовтня українські туристи можуть перебувати на території Чорногорії до 90 днів без візи. Пандемійні обмеження, у тому числі обов'язковий тест на коронавірус, не діють. Те ж саме стосується громадян Білорусі та Північної Македонії.
ПЛР-тест туристи матимуть можливість здати безплатно / Фото Unsplash
Раніше ми розповідали, що Ізраїль заплатить за кожного туриста, привезеного в Ейлат у високий сезон, 60 євро. Уряд країни оголосив, що готовий відновити міжнародний туризм. Ейлат – місто-курорт на березі Червоного моря, де туристи весь рік можуть насолоджуватися теплою і сонячною погодою, прекрасними пляжами і природними ландшафтами. За декілька хвилин їзди від Ейлата, між Червоним і Мертвим морями, розкинулася пустеля Негев.
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