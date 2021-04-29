Ізраїль платитиме за кожного туриста 60 євро: що треба зробити

Ізраїль заплатить за кожного туриста, привезеного в Ейлат у високий сезон, 60 євро. Уряд країни оголосив, що готовий відновити міжнародний туризм.

Ейлат – місто-курорт на березі Червоного моря, де туристи весь рік можуть насолоджуватися теплою і сонячною погодою, прекрасними пляжами і природними ландшафтами. За декілька хвилин їзди від Ейлата, між Червоним і Мертвим морями, розкинулася пустеля Негев.

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Згідно з опублікованою директивою, Міністерство туризму Ізраїлю буде відшкодовувати операторам витрати за виконання прямих рейсів в Ейлат (аеропорт Рамон). Директива застосовується до рейсів, виконуваних в період з 1 вересня 2021 року по 31 травня 2022, за винятком 20-27 вересня 2021 і 15-22 квітня 2022 року.

Міністерство відшкодує консолідаторами рейсів витрати за кожного пасажира, відправленого в Ейлат на рейсах, затверджених відповідно до Директиви, в розмірі 60 євро. Консолідатор рейсів буде мати право на додаткові 10% від суми відшкодування, наданої кожному пасажиру (всього 66 євро на пасажира), при виконанні не менше 10 щотижневих рейсів в Ейлат, які затверджені відповідно до директиви.

В'їзд в Ізраїль як і раніше буде здійснюватися тільки відповідно до основних принципів Міністерства охорони здоров'я країни. Всім туристам рекомендується уважно ознайомитися з цими принципами і стежити за можливими оновленнями на сайтах офіційних представництв Ізраїлю в своїй країні.

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