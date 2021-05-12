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Австралійська авіакомпанія запустить спеціальний рейс, пасажири якого побачать Супермісяць

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Рейс до Супермісяця - фото 1
Рейс до Супермісяця / glamadelaide

Австралійська авіакомпанія Qantas відсьогодні, 12 травня, запустить продаж квитків на рейс, пасажири якого побачать Супермісяць – унікальне явище, коли Місяць максимально зближується із Землею. Мандрівка відбудеться у ніч на 26 травня.

Як йдеться на сайті компанії, за місце в економкласі потрібно заплатити 499 австралійських доларів, в преміумекономі – 899 доларів, а в бізнес-класі – 1 499 доларів. Для пасажирів найдорожчих місць перед рейсом проведуть коктейльну вечірку, а політ буде коментувати астроном.

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Туристи полетять на Boeing 787, який вилетить з Міжнародного аеропорту Сіднея. Літак підніметься на висоту близько 13 кілометрів, а траєкторію польоту пілоти розроблять разом з астрономом Ванессою Мосс.

Австралійська авіакомпанія запустить спеціальний рейс, пасажири якого побачать Супермісяць - фото 459079

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