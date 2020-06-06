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У центрі Венеції через паводок затопило вулиці та площі

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Венеція - фото 1
Венеція / youtube

Велика частина історичного центру Венеції опинилася під водою через рекордний паводок. За останні двадцять років в червні таке траплялося лише двічі.

Відзначається, що в деяких місцях висота води досягала 116 см.

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Більше було тільки в 2002 і 2016 роках – тоді вода піднімалася до рівня 121 см і 117 см відповідно. Для червня таке явище є вкрай рідкісним. Незвично високий прилив пояснюється штормом в Атлантичному океані, який приніс в місто проливні дощі.

До вечора в Венеції очікується ще один приплив, максимальний рівень води може піднятися до 119 см. Як повідомлялося раніше, в листопаді минулого року Венеція страждала від найбільшої повені за останні 50 років. Рівень води в місті тоді піднявся до позначки в 187 см.

У центрі Венеції через паводок затопило вулиці та площі - фото 408555

У центрі Венеції через паводок затопило вулиці та площі - фото 408556

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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