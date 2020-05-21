Громадяни Італії та Словенії отримуватимуть гроші для подорожей рідними країнами

Коронавірус і карантинні заходи, пов'язані з ним, стали причиною того, що уряди багатьох країн вирішили робити акцент на внутрішньому туризмі. Одними з країн, чиї громадяни отримуватимуть ваучери для подорожей, стали Словенія та Італія.

Так влада Словенії планує видати ваучери дорослим по € 200 і дітям до 18 років по € 50, які вони зможуть використовувати для відпочинку всередині країни.

І ще: У Греції назвали дату початку туристичного сезону

Міністр економіки Здравко Почівальшек повідомив, що ваучери можна буде використовувати до кінця 2020 року для на ночування та сніданків у готелях, будинках відпочинку, кемпінгах, туристичних фермах і аналогічних установах короткострокового перебування. Вони покриватимуть саме проживання і сніданок. За обід або вечерю громадяни повинні будуть платити зі своїх власних коштів.

Італійці отримають ваучери на подорожі країною

Можливість передачі ваучерів між членами сім'ї буде визначено в додатковій постанові уряду. За даними міністерства економіки Словенії, рішення обійдеться держбюджету у € 345 млн.

В Італії у рамках комплексних заходів щодо підтримки національної економіки в умовах пандемії запланована видача ваучерів на суму у 500 євро. На такий бонус можуть розраховувати сім'ї з річним прибутком до 40 тисяч євро. Витратити купон вони зможуть на туристичні послуги всередині країни.

Нагадаємо, що мешканцям Відня роздадуть ваучери на відвідування кафе і ресторанів. Таким чином влада столиці Австрії вирішила підтримати ресторанний бізнес, який в умовах карантину стикнувся з чималими економічними труднощами та збитками.

Читайте також: Відомо, коли на Балі будуть приймати туристів