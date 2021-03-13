У це неможливо повірити: Дженніфер Лопес й Алекс Родрігес розійшлися

Дженніфер Лопес і бейсболіст Алекс Родрігес розлучилися після чотирирічних стосунків. Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела. Причина завершення стосунків пари поки не розголошується.

Є відомості про те, що розрив Дженніфер і Алекса міг статися через зв'язок спортсмена із зіркою програми "Південна чарівність" Медісон Лекрой. Однак цю інформацію не підтвердила жодна зі сторін.

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Нагадаємо, що пара почала стосунки у 2017 році. У березні 2019 року вони оголосили про заручини. Стосунки пари погіршилися під час пандемії. Відомо, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес відвідували психотерапевта. Останнє фото зі співачкою спортсмен опублікував 28 лютого. Подібний пост зробила і вона на своєму інстаграмі. А разом пара з'являлася на інавгурації Джо Байдена і виглядала щасливою.

Раніше ми розповідали, що 50-річна колишня дружина одного з найбагатших людей планети, засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, Маккензі Скотт вийшла заміж. Її обранцем став шкільний учитель з Сіетла Ден Джуетт. Пара, ймовірно, познайомилася у приватній школі Лейксайд, куди ходять діти Маккензі та Джеффа (колишнє подружжя виховує трьох синів і прийомну доньку), і де Ден викладає хімію і природничі науки.

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