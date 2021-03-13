Каньє Вест розірвав усі зв'язки з Кім Кардашян

Репер Каньє Вест припинив всі контакти з Кім Кардашян і змінив номер телефону ще до початку їх шлюборозлучного процесу.

Відзначається, що 43-річний Каньє сказав Кім, щоб вона може зв'язатися з ним тільки через охорону.

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Попри складнощі у відносинах, Кардашян не перешкоджає спілкуванню дітей з батьком. "Вона довіряє йому в спілкуванні з дітьми. Він любить їх і часто з ними бачиться. Коли вона йде з дому, він приходить і проводить з ними час", – уточнило джерело.

Як пишуть західні ЗМІ, незабаром можуть з'явитися нові подробиці розлучення зіркової пари. На початку березня стало відомо, що Кім має намір дати інтерв'ю Опрі Вінфрі і розповісти правду про стосунки з Каньє.

Нагадаємо, Вест і Кардашян одружилися в 2014 році. У них четверо спільних дітей: дівчатка Норт і Чикаго, і хлопчики Сейнт і Псалм. Про проблеми в знаменитому сімействі стало відомо ще влітку минулого року, а в грудні ЗМІ повідомили, що пара давно роз'їхалася.

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