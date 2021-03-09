Колишня дружина Джеффа Безоса вийшла заміж за шкільного вчителя

50-річна колишня дружина одного з найбагатших людей планети, засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, Маккензі Скотт вийшла заміж. Її обранцем став шкільний учитель з Сіетла Ден Джуетт.

Пара, ймовірно, познайомилася у приватній школі Лейксайд, куди ходять діти Маккензі та Джеффа (колишнє подружжя виховує трьох синів і прийомну доньку), і де Ден викладає хімію і природничі науки.

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На новину про заміжжя колишньої дружини відреагував і Джефф Безос, який дуже тепло відгукнувся про нового чоловіка Маккензі.

"Ден – чудовий хлопець, і я щасливий і радий за них обох", – сказав він.

Джефф і Маккензі Безос розлучилися у 2019 році після 25 років шлюбу. Після розлучення Маккензі взяла своє дівоче прізвище. Вона отримала 19,7 мільйона акцій компанії Amazon і посіла 22-й рядок у рейтингу найбагатших жінок у світі. Вона активно займалася благодійною діяльністю та жертвувала кошти в різні фонди й освітні установи.



Маккензі та Ден тепер удвох займатимуться благодійністю

Про її весілля стало відомо завдяки публікації Дена Джуетта на сайті благодійної організації Giving Pledge. В ній він написав, що обіцяє жертвувати більшу частину своїх статків на добродійні цілі.

"Я одружений з однією із найщедріших і добрих людей, яких я знаю – і приєднуюся до її прагнення передати значне фінансове багатство іншим", – написав він.

Після розлучення з дружиною Джефф Безос теж зустрів нове кохання – зараз 57-річний бізнесмен зустрічається з телеведучою Лорен Санчес.

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