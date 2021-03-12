Адель потрапила у скандал через розлучення зі своїм чоловіком

Співачка Адель офіційно завершила процес розлучення з Саймоном Конеккі. Британська зірка відмовилася платити аліменти ексчоловіку.

Знаменита британська співачка Адель, яка днями завершила шлюборозлучний процес, заявила що не буде виплачувати аліменти своєму колишньому чоловікові, бізнесмену Саймону Конеккі.

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Колишня подружня пара прийшла до угоди про поділ опіки над їхньою спільною дитиною, восьмирічним сином Анджело. Крім того, після довгих дебатів і скандалів вони відмовилися вимагати один від одного фінансової підтримки. Тобто ні Адель не виплачуватиме аліменти ексчоловіку, ні він їй.

Нагадаємо, у 2011 році Адель почала зустрічатися з Саймоном Конеккі, наступного року у пари народився син: Анджело Джеймс Конеккі. Побралися вони на закритій церемонії у своєму особняку в Лос-Анджелесі в березні 2017 року. На початку 2019 року пара заявила про розставання і почала шлюборозлучний процес. Офіційно розлучення завершилося в 2021 році, примітно, що експодружжя домовилося не розповідати про нього ні в пресі, ні в своїх піснях.

Адель з ексчоловіком

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