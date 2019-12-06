У Британії водіям шкільних автобусів заборонили носити різдвяні светри, і ось чому

Співробітникам британської компанії, яка перевозить школярів на мікроавтобусах, заборонили одягати під час роботи різдвяні светри.

На заборону поскаржився Майк Осборн, один з водіїв компанії. Нещодавно він прийшов на роботу в червоному светрі із зображенням пудингу, але керівництво попросило його переодягнутися: на місці йому видали сіру сорочку з коротким рукавом і краватку.

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Заборонити светри вирішив керівник компанії. Він сказав журналістам, що мікроавтобусами фірми користуються кілька учнів, які страждають психічними захворюваннями, і їх може "налякати" светр, який несподівано одягнув водій.

Осборн порівняв начальника зі Скруджем: мовляв, він краде Різдво у своїх співробітників, поки співробітники інших транспортних компаній можуть вбиратися хоч в Санту.

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