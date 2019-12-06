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Гаряча британка знялася голою верхи на коні, щоб нагадати про безпеку (фото 18+)
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Мешканка англійського міста Ковентрі, графство Вест-Мідлендс, Джорджі Грейс зробила відвертий знімок верхи на коні. Цим дівчина хотіла підкреслити важливість дотримання правил безпеки.
19-річна студентка Джорджі Грейс вирішила підтримати агітаційну новозеландську кампанію в Facebook, в якій закликали вершників користуватися шоломом під час верхової їзди. Дівчина, не дивлячись на холодну погоду, роздяглася, сіла на коня і сфотографувалася. На красуні були тільки чоботи і шолом.
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Студентка розповіла, що перепостила інформацію на свою сторінку в соцмережі і дала обіцянку, що зробить голий знімок, якщо її публікація набере понад 100 лайків.
Коли допис отримав потрібну кількість відміток "подобається", студентка стримала своє слово. Вона також додала, що зробила сміливе фото винятково для благої справи.
Моя родина вважала це смішним, їм сподобалася моя задумка. Друзі теж поставилися до фотографій з гумором. У цілому, реакція людей була досить позитивною. Лише деякі написали в коментарях, що я "знайшла привід, щоб роздягнутися, – розповіла Джорджі Грейс.
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