У Британії розмістили оголошення на Airbnb з ляльковим будиночком

Британські блогери Арчі Меннерс і Джош Пітерс сфотографували інтер'єр лялькового будиночка і завантажили знімки на сайт з оренди житла. Як виявилося, це оголошення спричинило ажіотаж в мережі.

Так, ютубери написали в описі до фото, що це особняк 18-го століття, який розташований у південній частині Лондона. За словами хлопців, вони отримали бронювання майже на 3,5 тисячі фунтів, пише Indy100. Мініатюрний особняк настільки деталізований, що в ньому є книги, які можна читати, і справжні картини.

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Один з блогерів пояснив, що вони хотіли дізнатися, наскільки надійні процеси сервісу з перевірки на шахрайство. "Щоб дати Airbnb шанс", перш ніж фотографувати будинок, вони поклали на підлогу у ванній кімнаті банківську карту, а в холі поставили звичайну пляшку з водою. На одній з фотографій в дзеркалі видно їхні обличчя.

Хлопці зареєстрували акаунт на матір одного з них і призначили вартість у 87 фунтів за ніч в будинку. За кілька днів вони отримали замовлення на тисячі фунтів. Їх скасували, а гроші повернули гостям.

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