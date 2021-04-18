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Сходи з пекла: найгірші витвори дизайнерів, на які боляче дивитись

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Найгірші сходи - фото 1
Найгірші сходи

Дизайнерські рішення не завжди можуть бути настільки ж практичними, як і візуально цікавими. Зібрали приклади найгірших сходів, які хоч і виглядають ефектно, але викликають біль навіть від одного погляду.

Якщо у приміщенні чи на вулиці є сходи, то вони повинні виконувати свою функцію, чи не так? Але деякі дизайнери забувають про цей аспект, коли піддаються впливу своєю фантазії. Тому видання Bored Panda зібрало найепічніші варіанти сходів, які збільшують шанси на падіння через надто креативний підхід. Здається, саме вони можуть стати нічним жахіттям.

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