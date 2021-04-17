Архітектор намалював нові обкладинки для Гаррі Поттера: вони вам сподобаються

Відомий італійський архітектор і дизайнер Мікеле Де Луккі придумав нові обкладинки для книжок Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Вони однозначно сподобаються прихильникам саги про хлопчика, що вижив.

Як пише Dezeen, Де Луккі вирішив не зображати вкотре героїв "поттеріани". Він привернув максимум уваги до неймовірних будівель зі світу чарівників.

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Усі вони нагадують про реальну історичну архітектуру, наприклад готичні абатства в Тоскані, або схожі на будівлі, які в різний час проєктувала його студія AMDL CIRCLE. У тому числі – готель Medea у грузинському місті Батумі, міст Миру у Тбілісі, концепт Expo Icon, натхненний Міланським кафедральним собором, і павільйон вітряної вежі для Трієнале у Мілані 2016 року.

"Ми взяли локації з чарівного світу і представили їх у вигляді фантастичної архітектури, без меж для уяви й обмежень, які пов'язані з проєктуванням і будівництвом", – зазначив Мікеле Де Луккі.

Його ідеї втілив ілюстратор Андреас Роша. Книги випустило видавництво Salani. Також Де Луккі створив невеликі дерев'яні моделі всіх вигаданих будинків.

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