У Британії павуки рік залякували жінку моторошною піснею з жахів

У британському місті Іпсвіч жінка на ім'я Еліс Рендл протягом року боялася жахливого співу, який чула вночі.

Вперше Еліс Рендл почула колискову про старого, який вдарився головою і не зміг прокинутися, у виконанні якоїсь дитини у вересні 2017 року. Звук долинав вночі практично кожен день десь з вулиці.

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Деякий час жінка жила в страху, пізніше спробувала знайти джерело звуку, однак у неї не вийшло. Кілька разів вона викликала поліцію, але та прибувала, коли спів зникав.

Павуки залякували жінку

Через рік, у вересні 2018 року, Рендл знову поскаржилася місцевій владі на спів. На місце прибула команда, яка почула пісню і знайшла її джерело. З'ясувалося, що мелодія лунала зі складу, який перебував у 100 метрах від будинку жінки. Власник вирішив відлякувати злодіїв незвичайним способом: пісня повинна була включатися при спрацьовуванні датчиків руху.

Однак в приміщенні з'явилося безліч павуків, які обплутали датчики павутиною і викликали помилкові спрацьовування.

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