Фото з душу в готелі стало хітом мережі, і ось чому

Користувачів здивував душ в одному із готелів, а все через особливий бонус.

На платформі Reddit користувач з ніком CerebralSlurry поділився фото ванної кімнати у готелі, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. Всього за 9 годин допис побачили понад 40 тис. користувачів, а ще більш як тис. залишили коментарі. А все тому, що в готелі, де зупинився автор, був особливий бонус у ванній кімнаті – "душовий бар", у якому можна було витягнути будь-яке пиво поки миєшся.

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