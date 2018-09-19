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Поліція спіймала злодія через любов до бананів
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На околиці Шанхая в Китаї поліції вдалося зловити злочинця через те, що він прихопив з собою банан з місця пограбування.
Про це повідомляє South China Morning Post. Злочинець за кілька днів пограбував три будинки в селі на загальну суму близько десяти тисяч юанів (приблизно, 41 тисяча гривень). Упіймання злодія ускладнювало те, що в цьому районі мало камер зовнішнього спостереження.
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А зловити злодія допоміг... банан. Один із постраждалих вказав, що після крадіжки у нього зник банан зі столу. Поліція виявила на одній із небагатьох камер чоловіка на скутері, який їв банан недалеко від місця пограбування. Після ретельного вивчення відео, працівники поліції виявили цю ж людину біля інших пограбованих будинків.
Поліція знайшла і затримала підозрюваного. Він зізнався у скоєному і зазначив, що став на цей шлях тому, що не міг знайти роботу.
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