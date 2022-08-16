У бікіні та на каблуках: Кім Кардашян розбурхала кадрами у спортзалі – 18+

Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через оригінальне знімання у спортзалі. Зірка обрала доволі нетипове вбрання для фізичної активності, примірявши тілесне бікіні та високі чобітки на шпильці.

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут за колишньою коханою Каньє Веста стежать понад 329 мільйонів прихильників. Все тому, що зірка регулярно публікує кадри зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів. Нещодавно Кім опублікувала свіжі фото з тренажерного залу, які добряче здивували фанів, пише Радіо MAXIMUM.

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У серії нових фото Кім позує у крихітному тілесному купальнику, ледь помітному болеро та у ботфортах на шпильці. Такий образ добряче контрастує з фоном спортзалу, де зірка не лише ефектно позувала з тренажерами, а й навіть взяла гантелі до рук. За короткий час кадри зібрали мільйони вподобайок та тисячі захоплених коментарів. А відео лише підкреслюють, що ефектна фігура Кардашян реальна.

Гортайте галерею:

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