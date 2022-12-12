У бікіні та чоботях у спортзалі: Кайлі Дженнер спантеличила фанів новими фото – 18+

Кайлі Дженнер продовжує хизуватись своєю фігурою, та цього разу обрала незвичайну локацію для фотосесії в купальнику. Навіть холод не зупинить зірку на шляху до спекотних кадрів.

25-річна зірка реліті-шоу, бізнесвумен, модель та блогерка Кайлі Дженнер активно займається не лише різноманітними проєктами, а й веде профіль в інстаграмі, де має більше як 375 мільйонів підписників. Тут молодша сестра Кім Кардашян ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів. До того ж зірка постійно змагається з сестрами в екстравагантності образів, що підтверджують і свіжі світливни від Дженнер, пише Радіо MAXIMUM.

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У серії нових знімків можна побачити Кайлі у спортзалі, але у доволі нетиповому вбранні. Зал став лише локацією, де дівчина похизувалась ефектною фігурою у чорному купальнику, сонцезахисних окулярах, білому халаті та у чоботах. Описала Кайлі серію смайликами, яким неабияк холодно. Тож не диво, що далеко не всі оцінили такий образ. Дехто зауважив, що зірка почала надто активно публікувати лише оголене тіло та свої нові брендові покупки. Та багато прихильників лише засипали модель компліментами та вподобайками, кількість яких майже сягнула 5 мільйонів.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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