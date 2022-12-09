Розкішна модель Сара Сампайо розбурхала спекотною фотосесією у бікіні – 18+

Популярна модель Сара Сампайо потішила прихильників сонячними кадрами з нової фотосесії для бренду купальнику. Ловіть шматочок літньої спеки!

31-річна португальська модель Сара Сампайо активно працює над своєю кар'єрою, тому її частенько можна побачити на обкладинках модних видань, світських заходах та зйомках для брендів. Також красуня веде сторінку в інстаграмі, де має понад 8 мільйонів шанувальників. А все тому, що дівчина регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів та не соромиться показувати себе справжню, пише Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно Сара знялась для нової кампанії італійського бренду BIKINI LOVERS, тому не могла не поділитись атмосферними фото в купальниках та без.

Я провела неймовірний час на цій фотосесії у Занзібарі. Думаю, що це мої одні з улюблених світлин. Я збираюсь засипати вас знімками! Є дуже багато фаворитів, тому дуже складно вибрати, – радісно відзначила Сампайо.

Захват дівчини розділили шанувальники, які оцінили кадри у понад 183 тисячі вподобайок, а також засипали модель коментарями з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/sarasampaio

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