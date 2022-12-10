Раян Рейнольдс кумедно вибачився перед фанатами через "невдале" фото з Блейк Лайвлі

Раян Рейнольдс та його дружина Блейк Лайвлі вже давно стали однією з улюблених зіркових пар через особливе почуття гумору. І нове фото подружжя не обійшлось без жартів та вибачень.

Популярний канадський актор Раян Рейнольдс поділився в інстаграмі милим фото з дружиною, акторкою Блейк Лайвлі, яка зараз вагітна четвертою дитиною. На свіжому знімку подружжя позувало з містером та місис Клаусами у святковому вбранні, тож не дивно, що допис зібрав понад 3 мільйони вподобайок та більше як 5 тисяч коментарів, пише Радіо MAXIMUM.

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Ми зустріли Джессіку Клаус та її чоловіка у Полярному експерсі. Вчора вона була тим, про кого я мріяв з дитинства. Вона пахла булочками з корицею та сангрією, – написав Раян в описі.

Та один з коментарів змусив Рейнольдса просити вибачення у своїх фанатів. Виявилось, що зірка "Дедпула" обрізав фото так, що на ньому зовсім не видно взуття Блейк. Це зауважила сама Лайвлі, тож люблячий чоловік вирішив швидко виправити ситуацію. Він опублікував окрему історію в інстаграмі, де показав повноцінний кадр та прокоментував ситуацію у своєму комедійному стилі.

Я обрізав взуття моєї дружини на фото, яке опублікував. Це не можна пробачити, і мені шкода всіх, кому я завдав болю своїм бездушним браком духу. Їду до лікарні, що зважити свій мозок, – жартівливо наголосив актор.

Звісно ж, це викликало ще більший захват у прихильників, для яких подружжя є прикладом ідеальних стосунків з почуттям гумору та турботою.

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