У Барселоні пройшов перший фестиваль, на який впускали після експрес-тесту на COVID-19

Кожен глядач проходив тест на COVID-19 перед входом

Після скасування фестивалю у 2020 році Primavera Sound Festival успішно провів COVID-безпечний захід у Барселоні. Розповідаємо, як це відбувалося.

Захід Primacov проходив у залі Sala Apolo, де були присутні 1042 учасники. Щоправда, потрапити на фестиваль міг не кожен.

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Використовуючи експрес-тести, які дають результат за 15 хвилин, учасники повинні були отримати негативний тест перед тим, як отримати дозвіл на вхід.



Кожен глядач проходив експрес-тест, щоб отримати дозвіл відвідати фестиваль

У прес-релізі Primacov йдеться, що мета експерименту полягала в тому, щоб "перевірити нові види тестів, щоб використовувати їх як інструмент, що дозволяє проводити будь-які заходи без дотримання соціальної дистанції".

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