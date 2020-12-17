Скажіть це людям, які втратили оселі: Том Круз насварив членів знімальної групи

Актор Том Круз насварив членів знімальної групи фільму "Місія нездійсненна – 7" на студії Warner Bros. у Хартфордширі, Англія. Причиною стали порушення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню COVID-19. Люди на майданчику не дотримувалися дистанції.

Гнівна тирада Круза сповнена матюків. Воно й не дивно, адже така людська безвідповідальність його шалено розгнівала.

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"Щоб я цього більше не бачив", – говорить актор. Повний запис його "промови" виклало видання The Sun.

"Якщо я побачу, що хтось знову це робить, усіх звільню. Тебе, тебе, тебе, і тебе теж. І ти, чорт візьми, ніколи не зробиш це знову", – не стримується Круз.

Група намагалася вибачитися перед Томом, але він не прийняв вибачень. "Скажіть це людям, які втратили оселі через те, що наша індустрія закрилася. Ці вибачень не накриєш на стіл і ними не сплатили навчання у коледжі", – говорить актор.

Відомо, що Том Круз усіляко сприяв тому, щоб продовжити зйомки франшизи в умовах пандемії з урахуванням усіх запобіжних заходів. Він навіть придбав круїзний лайнер ($ 676 тисяч), щоб знімальна група й актори могли там ізолюватися.

Тома Круза підтримав актор Джордж Клуні. "Він не відреагував на те, що трапилося надто гостро, це дійсно проблема. Я розумію, чому він це зробив. Він вчинив правильно", – говорить Клуні в інтерв'ю Говарду Стерну.

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