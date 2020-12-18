Чому не варто одягати використану маску ще раз

Через спалах коронавірусу всіх зобов'язали носити маски в громадських місцях. Однак, деякі люди використовують одноразові маски багаторазово. Чому так не можна робити?

Причина 1. У масці розвиваються бактерії та інфекції

"Маску носять для захисту, в першу чергу, хворого від інших. І ми думаємо, що він щось виділяє при чханні, кашлі. Якщо він буде носити маску тиждень, то все це (інфекції, віруси, бактерії) буде там жити і поширюватися", – розповідає головний лікар Центру первинної медичної допомоги м. Бахмут Світлана Шабаліна. Тобто, ці бактерії людина вдихає кожен раз, коли одягає маску.

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Причина 2. Маска, яку наділи кілька разів і поклали на стіл, може заразити іншу людину

ВООЗ довела, що коронавірус може залишатися на поверхнях. "Цю маску, ми будемо носити неправильно, носити в кишені або сумочці. Класти її до документів або на якісь поверхні. Там все це буде залишатися. Це будуть чіпати інші люди. І ось таким чином сенс цієї маски взагалі зникає", – зазначає лікар.

Причина 3. Ваша маска може вас заразити

Коронавірус може залишатися на поверхнях, тому ви можете заразитися через вашу маску. Алгоритм інфікування простий: на терміналі на касі супермаркету, який чіпають багато людей, залишається коронавірус, ви набрали код, цими ж руками взяли в руки телефон і поклали в кишеню, де лежить ваша маска.

Причина 4. Людина в масці поруч може вас заразити

За даними ВООЗ, маска не захищає людину від COVID-19. Тільки хворий захищає інших від себе. Але ніхто не може бути впевненим, що людина, яка стоїть в черзі на касі супермаркету або сидить поруч у тролейбусі, не є хворим. Адже іноді коронавірусна хвороба протікає безсимптомно. Для цього всі люди мають ходити в масках, щоб запобігати поширенню вірусу.

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