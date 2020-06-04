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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 4 червня: в Україні виявлено 25 411 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня - фото 408055

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 588 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 62 300 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 25 411
Одужали 11 042
Померли 747

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 442) та в місті Києві (3 133). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 077

Волинська область

 986

Дніпропетровська область

 957

Донецька область

 174

Житомирська область

 833

Закарпатська область

 1 257

Запорізька область

 469

Івано-Франківська область

 1 491

Кіровоградська область

 526

Київ

 3 210

Київська область

 1 673

Львівська область

 1 915

Луганська область

 51

Миколаївська область

 295

Одеська область

 933

Полтавська область

 272

Рівненська область

 1 905

Сумська область

 177

Тернопільська область

 1 220

Харківська область

 1 166

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 497

Чернівецька область

 3 481

Черкаська область

 429

Чернігівська область

 238

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 4-06-2020:

Захворіли 6 574 585
Одужали 3 171 177
Померли 388 047

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня - фото 407152

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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