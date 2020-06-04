Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 4 червня: в Україні виявлено 25 411 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 588 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 62 300 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 25 411 Одужали 11 042 Померли 747

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 442) та в місті Києві (3 133). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 077 Волинська область 986 Дніпропетровська область 957 Донецька область 174 Житомирська область 833 Закарпатська область 1 257 Запорізька область 469 Івано-Франківська область 1 491 Кіровоградська область 526 Київ 3 210 Київська область 1 673 Львівська область 1 915 Луганська область 51 Миколаївська область 295 Одеська область 933 Полтавська область 272 Рівненська область 1 905 Сумська область 177 Тернопільська область 1 220 Харківська область 1 166 Херсонська область 179 Хмельницька область 497 Чернівецька область 3 481 Черкаська область 429 Чернігівська область 238

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 4-06-2020:

Захворіли 6 574 585 Одужали 3 171 177 Померли 388 047 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

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