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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 4 червня: в Україні виявлено 25 411 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 588 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 4 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 62 300 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|25 411
|Одужали
|11 042
|Померли
|747
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 442) та в місті Києві (3 133). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|1 077
|
Волинська область
|986
|
Дніпропетровська область
|957
|
Донецька область
|174
|
Житомирська область
|833
|
Закарпатська область
|1 257
|
Запорізька область
|469
|
Івано-Франківська область
|1 491
|
Кіровоградська область
|526
|
Київ
|3 210
|
Київська область
|1 673
|
Львівська область
|1 915
|
Луганська область
|51
|
Миколаївська область
|295
|
Одеська область
|933
|
Полтавська область
|272
|
Рівненська область
|1 905
|
Сумська область
|177
|
Тернопільська область
|1 220
|
Харківська область
|1 166
|
Херсонська область
|179
|
Хмельницька область
|497
|
Чернівецька область
|3 481
|
Черкаська область
|429
|
Чернігівська область
|238
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 4-06-2020:
|Захворіли
|6 574 585
|Одужали
|3 171 177
|Померли
|388 047
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.
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