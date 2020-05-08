У Барселоні уперше з початку пандемії коронавірусу відкрили пляжі

Влада Барселони дозволила займатися спортом на громадських пляжах, закритих у середині березня через поширення коронавірусної інфекції. Щоправда, є одна умова: пляжі відкриті для тренувань тільки з 6 до 10 ранку.

Уранці 8 травня на пляжах помітили десятки людей, які плавали, бігали підтюпцем, займалися серфінгом.

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"Це свобода. Прийти на море і поплавати – для мене це ідеально", – сказала Reuters плавчиня Марта Торрентс.

При цьому на пляжі були люди, що порушували правила, наприклад, один молодий чоловік медитував. Коли на місце прибули поліцейські, люди, які не займалися спортом, покинули пляж.

Після пом'якшення обмежувальних заходів пляжі для занять спортом, зокрема, відкрили іспанські міста Сан-Себастьян і Валенсія.

Нагадаємо, що з 26 березня в Іспанії діяв найжорсткіший карантин в Європі, введений через епідемію коронавірусу. 2 травня мешканцям Іспанії дозволили залишати свої будинки, гуляти і займатися спортом в певні години. Надалі іспанська влада відкриє бари, ресторани і храми в окремих містах. Всі обмеження планують зняти до кінця червня.

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