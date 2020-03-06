У барах Венеції наливатимуть безкоштовно через коронавірус

Як у Венеції закликають у бари

Історичні заклади Венеції вирішила рятувати туристичний бізнес, тому готові наливати безкоштовно напої відвідувачам. Звісно ж, є певні нюанси.

Італія опинилась серед європейських країн, де поширюється коронавірус, тож ситуація в державі ускладнилась. Але у Венеції вирішили боротись з відсутністю охочих прогулятись містом.

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Так виникла ініціатива "Разом для Венеції", яка належить історичним барам, які розміщується на площі Сан-Марко (ключова площа міста). Відтак Gran Caffè Florian, Gran Caffè Lavena, Gran Caffè Quadri, Caffè Aurora, Caffè Chioggia та Gelateria Al Todaro за підтримки муніципалітету вирішили безкоштовно наливати спиртне відвідувачам. Таким чином хочуть закликати людей не побоюватись виходити за межі дому.

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Звісно ж, є певні деталі: акція діятиме упродовж всього березня кожного дня у період з 17:00 до 20:00, де у згаданих пабах безкоштовно пропонуватимуть ще один напій.

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