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Коронавірус 8 березня

Політик нагадала правила захисту від коронавірусу, але щось пішло не так (епічне відео)

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Політик зафейлилась через коронавірус - фото 1
Політик зафейлилась через коронавірус

Американська політик Сара Коді під час прес-конференції нагадувала каліфорнійцям, як вберегтись від коронавірусу. Але вже за мить сама порушила ключове правило. Тепер вона зірка мережі.

Глава департаменту громадського здоров'я округу Санта-Клапа у штаті Каліфорнія Сара Коді давала пресконференцію щодо коронавірусу.

Все про коронавірус читайте тут

У рамках події політик нагадала базові правила гігієни, серед яких стежити за руками, не доторкатись обличчя, адже найлегше заразитись через рот, ніч та очі. Все доволі зрозуміло та логічно, якби не наступна дія Коді. Жінка вирішила зруйнувати все сказане єдиним жестом: вона облизала палець, щоб перегорнути сторінку.

Тепер політик отримала неабияку славу в соцмережах, адже відео з нею поширюється дуже швидко.

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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