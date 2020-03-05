Американська компанія організовує бюджетні космічні тури: чим вони особливі

Якщо ви мріяли про політ у невагомості, але не маєте навичок і підготовки космонавта або грошей на космічне турне – не біда. У вас є можливість дізнатися, як це, не виходячи за межі земної атмосфери.

Zero Gravity Corporation – перша і поки єдина компанія у США, якій Федеральне авіаційне управління країни дозволило здійснювати польоти у невагомості. Компанія організовує тури вже 16 років, і цей рік не стане винятком. Тур Zero-G 2020 стартує в Атланті 21 березня і завершиться 21 листопада у Маямі. На шляху він зробить 30 зупинок у 12 містах.

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Як же це працює? Охочі реєструються на політ, проходять інструктаж і перевірку безпеки. Потім вони сідають у модифікований Boeing 727 і підіймаються у повітря на висоту близько 7 кілометрів. Для маневрів літака відводиться зона довжиною близько 150 кілометрів і шириною близько 15. Потім починаються веселощі.

Пілот виконує маневр, відомий як парабола. Він підіймає ніс літака і направляє машину вгору, поки Boeing не досягає висоти 10 кілометрів під кутом 45 градусів. Потім літак різко починає летіти вниз – свого роду американські гірки. Протягом перших 20-30 секунд спуску у салоні досягається невагомість. Внизу літак ненадовго вирівнюється, а потім повторює маневр.

Кожен охочий може випробувати на собі справжню невагомість

Звичайно, такі пригоди не обходяться дешево, але ця ціна не йде ні в яке порівняння з вартістю справжнього космічного польоту. У пакет за 5400 доларів США входять 15 параболічних маневрів, харчування до і після польоту, а також професійні фото і відео. У 165 000 доларів обійдеться приватний рейс, що вміщає до 34 осіб.

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