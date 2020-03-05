На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американська компанія організовує бюджетні космічні тури: чим вони особливі
-
- 12
Якщо ви мріяли про політ у невагомості, але не маєте навичок і підготовки космонавта або грошей на космічне турне – не біда. У вас є можливість дізнатися, як це, не виходячи за межі земної атмосфери.
Zero Gravity Corporation – перша і поки єдина компанія у США, якій Федеральне авіаційне управління країни дозволило здійснювати польоти у невагомості. Компанія організовує тури вже 16 років, і цей рік не стане винятком. Тур Zero-G 2020 стартує в Атланті 21 березня і завершиться 21 листопада у Маямі. На шляху він зробить 30 зупинок у 12 містах.
І ще: У NASA показали політ на Місяць від імені астронавтів у 4K: приголомшливе відео
Як же це працює? Охочі реєструються на політ, проходять інструктаж і перевірку безпеки. Потім вони сідають у модифікований Boeing 727 і підіймаються у повітря на висоту близько 7 кілометрів. Для маневрів літака відводиться зона довжиною близько 150 кілометрів і шириною близько 15. Потім починаються веселощі.
Пілот виконує маневр, відомий як парабола. Він підіймає ніс літака і направляє машину вгору, поки Boeing не досягає висоти 10 кілометрів під кутом 45 градусів. Потім літак різко починає летіти вниз – свого роду американські гірки. Протягом перших 20-30 секунд спуску у салоні досягається невагомість. Внизу літак ненадовго вирівнюється, а потім повторює маневр.
Звичайно, такі пригоди не обходяться дешево, але ця ціна не йде ні в яке порівняння з вартістю справжнього космічного польоту. У пакет за 5400 доларів США входять 15 параболічних маневрів, харчування до і після польоту, а також професійні фото і відео. У 165 000 доларів обійдеться приватний рейс, що вміщає до 34 осіб.
Читайте також: У NASA показали вражаючу панораму Марса: відео
-
17:13Експерти Tinder допомагатимуть створити ідеальний профіль
-
17:05Кайдашева сім'я: переказ, аналіз і уривок повісті Нечуя-Левицького
-
16:52Як доглядати за шкірою навесні: ефективні поради
-
16:41Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:13Американська компанія організовує бюджетні космічні тури: чим вони особливі
-
16:12Найкращі вірші Тараса Шевченка, які має знати кожен українець
-
16:00Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки
-
15:55Регіну Тодоренко порівняли з Анджеліною Джолі
-
15:49Тарас Шевченко: біографія, особисте життя і цікаві факти про Кобзаря
-
15:42Фронтальна камера Xiaomi Mi Note 10 Pro "завалила" тест DxOMark
-
15:32Японський робот-баскетболіст закинув 11 триочкових: відео
-
15:20Астрономи розповіли про причини вигину нашої Галактики
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:11Як проходить йога з лемурами в одному з готелів в Англії: кумедні фото
-
14:50У мережі показали автомобільну шину, яку ніколи не треба міняти
-
14:31Наталія Могилевська підкорила публіку глибоким декольте
-
14:29Привітання з 8 березня в прозі: гарні поздоровлення своїми словами
-
14:14Науковці назвали несподівану причину появи головного болю
-
13:47Надя Дорофєєва поділилася знімком зі зйомок нового кліпу
-
13:21Мандрівник сфотографував найсекретнішу у світі субмарину: фотофакт
-
12:58Американська супермодель знялася в прозорій сукні: спокусливі фото (18+)
-
12:43З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей
-
12:20У Twitter можна буде записувати сторіс: відео
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
12:43З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей
-
10:22Єгипет вводить нову візу для туристів: правила перебування на території країни
-
07:18Погода в Україні 5 березня: дощі та сильний вітер повертаються
- 04 березня
-
20:435 хитрощів, які дозволять вам більше подорожувати світом
-
18:47Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Невмирущі хіти Володимира Івасюка, які Україна співає досі
-
14:0510 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
-
11:43Супрун спростувала фейкові методи боротьби з коронавірусом: не ведіться на це
-
07:14Погода в Україні 4 березня: від потепління до дощів
- 03 березня
-
20:05Коронавірус в Україні: як у мережі реагують на ситуацію
-
17:21Якщо жінка пише такі СМС, вона закохана у вас по вуха
-
14:13Як правильно користуватись антисептиком: інструкція, яка вас здивує
-
11:29Коронавірус в Україні: стало відомо про перший випадок захворювання
-
10:50Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону
-
07:17Погода в Україні 3 березня: весняне тепло і дощі
- 02 березня
-
21:4410 гарячих порад, які допоможуть отримати максимум задоволення від сексу
-
19:455 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні
-
16:14Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
-
14:00Меню на Великий піст 2020: рецепти пісних страв, які можна їсти
-
12:14ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
-
09:17Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:14Лікарі пояснили, чому не варто пити чай з лимоном
- 01 березня
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)